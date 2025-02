«Encore plus fort» : L’OM va avoir un crack !

La rédaction

Après des débuts très encourageants avec l’OM, Robinio Vaz (17 ans) continue de gratter du temps de jeu et de se faire une place dans la rotation olympienne. Des qualités footballistiques évidentes que son frère, Marcelo Vaz, a louées dans un entretien pour Le Parisien. Avec l’arrivée d’Amine Gouiri pour remplacer Wahi, le jeune crack de l’OM devra continuer d’impressionner De Zerbi pour pouvoir jouer.

Le jeune Robinio Vaz (17 ans) a fait ses débuts sous les couleurs de l’OM mi-janvier face à Lille en seizièmes de finale de Coupe de France. Une entrée en fin de match très convaincante qui lui a valu du temps de jeu en Ligue 1 : 75 minutes réparties sur deux matchs contre Strasbourg et Nice. L’OM peut compter sur un renfort inattendu pour la deuxième partie de la saison.

« Il sera encore plus fort »

Interrogé par Le Parisien, Marcelo Vaz, grand frère de Robinio Vaz, s’est montré très élogieux au sujet de son frère et promet du lourd pour la suite : « On l’a bien vu quand il est rentré sur le terrain, il ne se pose pas beaucoup de questions. C’est quelqu’un de timoré, de très respectueux. Si on ne lui parle pas, il ne va pas vers la personne. Mais en match, c’est autre chose. Il s’appuie sur des qualités athlétiques que beaucoup n’ont pas à son âge. Quand il va s’étoffer et prendre du muscle, il sera encore plus fort. »

Des opportunités pour Vaz

Avec le départ d’Elye Wahi, Robinio Vaz aura des opportunités et du temps de jeu pour la fin de saison. Si l’OM compte déjà sur Neal Maupay à ce poste et a recruté l’ancien Lyonnais Amine Gouiri pour 22 M€, Robinio Vaz devrait tout de même avoir du temps pour s’exprimer et montrer de quoi il est capable à Roberto De Zerbi.