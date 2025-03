Nouvelle conquête pour Mbappé, «il m’embrassait en boite» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé est-il en couple ? Le mystère plane concernant la vie amoureuse de l’attaquant du Real Madrid. Il n’empêche que le capitaine de l’équipe de France se rapproche de certaines femmes. Ça a notamment été le cas avec Jenny Chicoine, influence québécoise. Celle-ci en a d’ailleurs dit sur sa relation avec Mbappé.

Si Kylian Mbappé attire toute la lumière sur lui quand il est sur les terrains de football, en dehors, l’attaquant du Real Madrid se fait très discret. En effet, on connait peu de choses de l’international français, ce qui laisse place à de très nombreuses rumeurs notamment concernant sa vie amoureuse. Un certain flou existe donc sur les conquêtes de Mbappé, mais en ce qui concerne sa relation avec Jenny Chicoine, influence québécoise, celle-ci semble être très claire.

« J’ai date Kylian Mbappé ? Oui je l’ai fait

En effet, à l’occasion du podcast One Way, Jenny Chicoine a révélé au grand jour sa relation passée avec Kylian Mbappé. L’influenceuse québécoise a alors fait savoir : « J’avais une bombe à lâcher ? Je ne sais pas si je dois dire. C’est du contenu sensible. Est-ce que je le dis ou je ne le dis pas, j’ai peur… J’ai daté quelqu’un de vraiment cool. Pendant mon séjour à Paris, j’en ai profité. Je ne sais pas si je le datait, mais en gros j’ai fuck up, j’ai vraiment merdé au point que ça m’a fait mal pendant des mois. On était dans la même ville au même moment, on avait le même âge, c’était mon crush numéro 1, je me suis dit que si on a l’opportunité de se voir, je vais en profiter. Je l’ai vu. C’était Drake ? Ce n’est pas lui dont on parle, c’est un Français. Charles Leclerc ? Non. C’était Mbappé. Il est vraiment gentil. J’ai date Kylian Mbappé ? Oui je l’ai fait. Il est vraiment gentil ».

« Il m’embrassait devant chez moi dans la rue devant tout le monde »

« En gros, je l’ai rencontré l’année dernière en début d’année, puis célibataire comme je suis, je m’amusais à droite à gauche, je ne pensais pas qu’il était autant intéressé par moi. Le premier date qu’on a eu, c’est il a privatisé un restaurant complet. On était lui et moi ensemble, on a mis la musique, on a mangé. C’était vraiment comme le rêve. Il me posait plein de questions, il savait plein de choses sur moi. (…) En gros, j’ai dit à Mbappé, excuse moi, je suis invitée à Los Angeles, je pensais que ça allait être sérieux avec la personne à LA. J’ai dit à Mbappé que je voyais quelqu’un et que je ne pouvais pas. Il était comme « ok pas de soucis, amuse toi ». Finalement, ça n’a pas marché avec la personne de LA donc je réécris à Mbappé, je m’excuse. Il faut admettre quand on a tort et j’avais eu tort. On s’est revu un peu après, il m’a invité, mais il m’en a voulu. Il m’embrassait en boite, il m’embrassait devant chez moi dans la rue devant tout le monde. Il m’en voulait. Est-ce que j’ai brisé son coeur ? Je ne sais pas. Il m’en a voulu et c’est juste une leçon de plus », a-t-elle ajouté à propos de son histoire avec Kylian Mbappé, qui n’aura finalement pas duré dans le temps.