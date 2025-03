Kylian Mbappé, sa relation avec une star éclate au grand jour !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien directeur technique de l'AS Monaco, Claude Makélélé a eu la chance de côtoyer un tout jeune Kylian Mbappé. Et selon l'ancien international tricolore, l'actuel joueur du Real Madrid avait déjà des objectifs élevés. Malgré son jeune âge, il souhaitait mesurer au groupe élite. Une promotion qu'il avait obtenue grâce à Makélélé.

Lors d’un entretien accordé au média Le Carré, Claude Makélélé a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé. Une histoire qui a débuté à l’AS Monaco. Alors jeune espoir, l’ailier ne cachait pas son désir de progresser auprès de l’équipe première.

« Il voulait se titiller à l’élite »

« La plupart des gens ne savent pas l’histoire que j’ai eu avec lui. C’est d’abord du respect et du travail. Je me suis battu énormément pour lui. A Monaco, j’étais directeur technique, la seule qu’il voulait c’était s’entraîner avec les pros. Il voulait se titiller à l’élite, c’est normal » a confié l’ancien directeur technique de l’AS Monaco.

« On s’est battu »

Grâce à sa place dans l’organigramme, Makélélé avait fait tout son possible pour mettre en valeur Mbappé. « J’ai commencé comme ça. Comment ne pas se battre pour un talent comme ça, c’est impossible. On s’est battu pour qu’il puisse s’entraîner avec les pros. Le terrain ne ment jamais » a-t-il déclaré.