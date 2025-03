Kylian Mbappé : L’homme à l’origine de son retour en France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé a décidé, l’été dernier, de faire ses valises. Et alors qu’il n’avait connu la France jusque là, il est parti à l’étranger en réalisant son rêve : signer au Real Madrid. Parti en Espagne, Mbappé n’aura pas mis longtemps avant de revenir dans l’Hexagone. En octobre dernier, il était à Lille avec le Real Madrid pour affronter le LOSC. Même blessé, il avait choisi de jouer ce match en raison d'une personne en particulier.

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé a tout de même eu l’occasion d’affronter des équipes de Ligue 1 cette saison. En effet, le parcours en Ligue des Champions a mené la Casa Blanca à Guingamp pour affronter Brest, mais aussi à Lille avec une rencontre face au LOSC. En octobre, les Merengue avaient d’ailleurs chuté face aux Dogues (1-0). Mbappé avait d’ailleurs pris part à cette rencontre, alors qu’on le pensait blessé et c’est pour cette raison que Didier Deschamps ne l’avait pas appelé en équipe de France.

« J’y vais parce qu’il est là »

Malgré son état physique diminué, Kylian Mbappé avait à coeur de revenir en France pour y affronter le LOSC. La raison ? La présence de son petit frère, Ethan Mbappé, chez les Dogues. En effet, pour Clique, le joueur du Real Madrid a fait savoir : « Si je suis sur le terrain face à Ethan ? Je le balaye. On devait jouer là. A Lille, je suis toujours blessé quand j’y vais, mais j’y vais parce qu’il est là. Au final, il se blesse veille de match ».

« J’ai encore un peu mal, mais…

« J’y vais pour ça moi là-bas, j’ai encore un peu mal, mais je me dis que peut-être ça ne se fera qu’une fois dans la vie. J’espère qu’on jouer contre l’un contre l’autre et pourquoi pas ensemble en équipe de France. A lui de bosser et moi de rester bien », a poursuivi Kylian Mbappé, qui n’aura finalement pas eu la chance de jouer face à son petit frère puisqu’Ethan Mbappé était blessé pour cette rencontre de Ligue des Champions.