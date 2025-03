Kylian Mbappé : Le divorce de ses parents qui «n’a rien de normal» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quand il s’agit de Kylian Mbappé, ses parents ne sont jamais bien loin. Ainsi, Wilfried Mbappé et Fayza Lamaria sont quasiment tout aussi connus que la star du Real Madrid. Une médiatisation qui a fait que le divorce des parents de Mbappé a énormément fait parler dans la presse. Un fait sur lequel est revenu le joueur de 26 ans.

Chez les Mbappé, on connait bien évidemment Kylian, aujourd’hui au Real Madrid, le petit frère, Ethan, joueur du LOSC, mais aussi les parents. En effet, Wilfried Mbappé et Fayza Lamari apparaissent très régulièrement aux cotés de leurs enfants. Eux aussi sont d’ailleurs énormément médiatisés et on a notamment pu le voir quand le divorce de Wilfried Mbappé et Fayza Lamari a fait les gros titres de la presse française.

Mbappé file en boîte de nuit : L’improbable décision de Deschamps

➡️ https://t.co/S2h0vtcEhu pic.twitter.com/wM7wHZuO37 — le10sport (@le10sport) March 4, 2025

« C’était le divorce national, le divorce de la France »

Dans un extrait inédit de son interview accordée à Clique, Kylian Mbappé a d’ailleurs évoqué la médiatisation du divorce de ses parents. Et à ce propos, le joueur du Real Madrid a alors confié : « Le divorce de mes parents a été dans la presse ? Oui. Mes parents, ce sont des adultes. Ça a été exposé auprès de tout le monde ? Oui, il n’y a rien de normal. Et puis ça parle à la télé en plateau normal. C’était le divorce national, le divorce de la France. Le divorce de mes parents c’est un divorce français ».

« Mes deux parents sont heureux »

« Après mes deux parents sont heureux, ils s’entendent super bien. Ça s’est bien fini. Mais imagine ça ne se finit pas bien, ils se montent l'un contre l’autre, ils se font la guerre… », a ensuite poursuivi Kylian Mbappé.