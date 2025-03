«Alarmant», grosse galère avec Mbappé ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid a battu l'Atlético en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d'un mauvais match, Kylian Mbappé s'est fait allumer par la presse espagnole. En effet, la piètre prestation du numéro 9 n'est pas du tout passée inaperçue.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a hérité de son voisin de l'Atlético au tirage au sort. Au match aller, les Merengue ont reçu les Colchoneros au Santiago Bernabeu ce mardi soir. Et les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 2-1, étant en bonne posture avant le match retour, prévu mercredi 12 mars au Metropolitano.

Real-Atlético : Mbappé a eu un «black-out»

Malgré la victoire du Real Madrid face à son rival de l'Atlético, Kylian Mbappé s'est tacler par la presse espagnole. En effet, le mauvais match du numéro 9 merengue a été pointé du doigt.

«Il jouait avec du plomb dans les jambes»

D'après Marca, Kylian Mbappé était méconnaissable contre l'Atlético de Madrid. « Si Mbappé n'était pas blessé, il semblait que c'était le cas. Ils ont réalisé l'un de leurs pires matches de la saison. Dans le cas du Français, c'était particulièrement ennuyeux, comme s'il s'était fait enlever quelque chose de plus qu'une dent. Le Français a souffert d'un black-out alarmant à tous les niveaux : il était immobile et ratait chacune de ses actions, comme s'il jouait avec du plomb dans les jambes », peut-on lire. Alors que Kylian Mbappé n'a tiré qu'une seule fois contre les Colchoneros, et qu'il a perdu 14 ballons sur 52 touchés, Mundo Deportivo en a rajouté une couche : « ces chiffres ne sont pas typiques d'un footballeur de son niveau ». Reste à savoir si Kylian Mbappé saura se ressaisir une nouvelle fois. Pour rappel, l'ancien pensionnaire du PSG a manqué ses débuts au Real Madrid, avant de retrouver de sa superbe ces derniers mois.