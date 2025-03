Real Madrid : La scène surréaliste qui fait le buzz !

Thomas Bourseau

Champion d’Europe en titre, le Real Madrid fait partie des favoris à sa propre succession. En 1/8ème de finale aller de Ligue des champions, les Merengue ont pris une option sur l’Atletico de Madrid grâce à leur succès sur le score de 2 buts à 1 mardi soir au Santiago Bernabeu temple dans lequel Marcelo a effectué une requête assez lunaire.

Au Santiago Bernabeu, c’était soir de gala entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid dans le cadre du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions. Une première manche qui a tourné en faveur des locaux puisque le champion d’Europe en titre a pris le meilleur sur l’équipe de Diego Simeone grâce aux réalisations de Rodrygo Goes et de Brahim Diaz au terme de deux petits numéros de soliste.

Marcelo était présent au Santiago Bernabeu mardi

Malgré le coup de canon de Julian Alvarez, l’Atletico de Madrid s’est incliné sur le score de 2 buts à 1 en attendant la seconde manche au Riyadh Air Metropolitano mercredi prochain. Le Santiago Bernabeu a accueilli les socios merengue habituels et un privilégié : Marcelo.

Marcelo : «Coach, faites-moi entrer»

Entre 2007 et 2022, Marcelo a fait les beaux jours du Real Madrid en raflant pas moins de cinq Ligues des champions. Aujourd’hui retraité, l’icône madrilène a pu souffrir pendant les exercices physiques d’Antonio Pintus. Le préparateur physique italien a reçu une requête spéciale de la part du Brésilien mardi soir : « Coach, faites-moi entrer » sur la pelouse au vu des blessés en défense.