Kylian Mbappé, l’annonce choc sur un départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En difficulté lors de son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement trouvé son rythme de croisière même si son équipe n’est pas au mieux sur le plan collectif. Et Pierre Ménès estime d’ailleurs que l’attaquant français subit l’année de transition traversée par le club merengue, qui n’a pas pallié le départ à la retraite de Toni Kroos l’été dernier. Une aberration selon lui.

Arrivé en fin de contrat avec le PSG en juillet dernier, Kylian Mbappé avait refusé de prolonger pour finalement prendre la direction du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France avait du mal à retrouver son meilleur niveau durant ses premières semaines passées en Espagne, mais il s’est parfaitement repris et comptabilise désormais 27 buts et 4 passes décisives en 39 matchs avec le Real Madrid. Une véritable montée en puissance pour Mbappé.

Mbappé file en boîte de nuit : L’improbable décision de Deschamps

➡️ https://t.co/S2h0vtcEhu pic.twitter.com/wM7wHZuO37 — le10sport (@le10sport) March 4, 2025

« Pas idéal pour Mbappé »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès analyse ce retour en forme de Kylian Mbappé et note tout de même un malaise collectif au sein de l’écurie espagnole : « Je vois les matchs du Real et je vois quand même une équipe en immense difficulté. Il est évident que les absences plombent la saison du Real (…) C’est une saison très compliquée pour le Real, c’est sûr que pour Mbappé, ce n’est pas l’idéal pour arriver dans un club. Mbappé tire bien son épingle du jeu, maintenant un club comme le Real, ça se juge dans les semaines qui arrivent », explique Ménès.

« Invraisemblable » de ne pas avoir remplacé Kroos

Et il poursuit en poussant un coup de gueule sur le départ de Toni Kroos qui n’a pas été compensé par le Real Madrid. Une situation que subit indirectement Mbappé : « Même quand tu as un avant-centre comme Mbappé qui performe, si le reste de l’équipe ne tourne pas, ça ne va pas. On est dans une vraie année de transition pour le Real Madrid, qui n’a même pas cherché à remplacer Toni Kroos, ce qui paraît absolument invraisemblable », lâche Pierre Ménès.