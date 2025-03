Mbappé, l’incroyable transformation

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a fait Luis Enrique l’année dernière au PSG, Carlo Ancelotti aligne Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du Real Madrid depuis son arrivée. Cela lui a demandé du temps, mais Julien Escudé voit désormais une évolution dans le jeu du capitaine de l’équipe de France et estime qu’il maîtrise bien mieux son rôle d’avant-centre désormais.

C’était une des grandes questions à son arrivée en provenance du PSG l’été dernier. Du fait de la présence de Vinicius Jr, on se demandait quelle serait la place de Kylian Mbappé dans l’attaque du Real Madrid. Habitué à jouer sur le côté, l’international français a dû apprivoiser un nouveau rôle, celui d’avant-centre, ce qu’il avait déjà commencé à faire lors de sa dernière saison à Paris.

« Kylian forçait le jeu, réclamait trop de ballons en venant dans les pieds »

« Ce n'était pas évident. Au départ, Kylian forçait le jeu, réclamait trop de ballons en venant dans les pieds de ses partenaires, tentait des dribbles départ arrêté », a confié Julien Escudé auprès de L'Équipe.

« Il laisse son équipe déployer son jeu et sent quand il doit déclencher »

Un rôle que Kylian Mbappé maîtrise beaucoup mieux désormais pour l’ancien défenseur du FC Séville : « Maintenant, il contrôle mieux ses déplacements. Il laisse son équipe déployer son jeu et sent quand il doit déclencher. Et il ne se trompe pas. »