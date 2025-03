Une star du Real Madrid boycotte Paris, la grande révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En octobre dernier, Vinicius Jr refusait de se rendre à Paris, tout comme le reste de la délégation madrilène, pour protester le résultat de la cérémonie du Ballon d'Or. Le milieu de Manchester City, Rodri, remportait le précieux sésame juste devant l'international brésilien. En conférence de presse ce lundi, ce dernier est revenu sur cette polémique.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, Vinicius Jr espérait soulever son premier Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet en octobre dernier. Malheureusement pour lui, il s’est fait doubler, sur le fil, par Rodri, champion d’Europe avec l’Espagne. Pour protester contre ce résultat, la délégation du Real Madrid avait refusé de faire le déplacement jusqu’à Paris.

Dépassé par Rodri, Vinicius Jr répond

En conférence de presse ce lundi, Vinicius Jr est revenu sur ce résultat. « Non, les gens votent ce qu'ils pensent. J'ai mes idées. Je n'ai jamais rêvé de gagner le Ballon d'Or, quand on est proche, on y croit, mais je vais avoir d'autres occasions. J'ai déjà gagné deux Coupes d'Europe et je suis ici pour en gagner beaucoup d’autres » a-t-il confié.

« Je fais ce que dit le club »

Relancé sur son absence durant la cérémonie, le joueur a reconnu que la décision avait été prise par le club. « Je fais ce que dit le club et le club m'a demandé de rester à Madrid » a-t-il répondu.