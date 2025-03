Mbappé - Vinicius Jr : Nouveau malaise au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Depuis qu’il a signé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a intégré une attaque de folie avec Vinicius Jr et Rodrygo. Mais depuis l’arrivée de la star française, le 2e du Ballon d’Or 2024 se montre moins efficace cette saison. L’international brésilien pourrait d’ailleurs être au coeur d’un nouveau malaise avec l’ancien du PSG.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance. Depuis, l’ancien du PSG s’est intégré dans une attaque de feu avec Vinicius Jr et Rodrygo. Mais ce samedi, les attaquants madrilènes n’ont pas vraiment réussi à déstabiliser la défense du Real Betis. Résultat, les Merengue se sont inclinés (2-1).

Mercato : Le PSG fonce sur un crack du Real Madrid !

➡️ https://t.co/kVv9we6L5C pic.twitter.com/7k3Tps2ofV — le10sport (@le10sport) March 2, 2025

Vinicius Jr au coeur d'un malaise au Real Madrid ?

Et comme le rapporte AS, Vinicius Jr a été le protagoniste d’une étrange déconnexion avec Kylian Mbappé et Rodrygo ce samedi. La star de 24 ans semblait moins impliquée que les autres sur la pelouse du Real Betis, potentiellement synonyme d’un nouveau malaise avec l’international brésilien. Le média espagnol précise toutefois que seul le temps nous dira si Vinicius Jr ne se sent pas à son aise en ce moment.

Ancelotti veut redresser la barre dès ce mardi !

En attendant, le Real Madrid compte redresser la barre dès ce mardi contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo seront naturellement très attendus pour ce huitième de finale aller. Reste maintenant à voir si Carlo Ancelotti saura trouver les mots justes pour inverser la tendance.