Transfert de légende : Une star mondiale s’annonce avec Mbappé !

Présent en conférence de presse ce lundi avant le derby face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, Vinicius Jr a répondu aux rumeurs de départ en Arabie Saoudite. Disposant d'une offre conséquente, l'international brésilien a fait savoir qu'il souhaitait marquer l'histoire du Real Madrid. Une prolongation de contrat serait à l'étude.

Avant de défier l’Atlético en huitièmes de finale de Ligue des champions, Vinicius Jr a été envoyé devant la presse par son club. L’occasion pour le joueur brésilien, relativement discret depuis son échec au Ballon d’Or, de répondre aux rumeurs qui le touchent, notamment son avenir au Real Madrid. Lié au club merengue jusqu’en juin 2027, le coéquipier de Kylian Mbappé aurait reçu une offre pharamineuse provenant d’Arabie Saoudite. Selon des sources espagnoles, l’offre atteindrait 1 milliard d’euros. De quoi le faire réfléchir ? Pas nécessairement.

Vinicius Jr annonce la couleur

Présent devant les journalistes, Vinicius Jr a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de quitter le Real Madrid. « Je suis très tranquille car j’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère qu’on pourra prolonger mon contrat parce que je suis très heureux ici, dans le meilleur club du monde avec le meilleur président et les meilleurs supporteurs du monde. Tout le monde m'aime ici et je n'imagine pas d'endroit meilleur que celui-ci » a-t-il confié ce lundi.

« Je suis ici pour suivre l'histoire »

Vinicius Jr a fait savoir qu’il souhaitait écrire la légende du Real Madrid. « Je suis ici pour suivre l'histoire, tout ce que le président et le club m'ont donné. J'espère pouvoir continuer à marquer plus de buts et jouer plus de matchs avec ce maillot. J'ai gagné, mais je peux gagner encore plus et je peux entrer dans l'histoire de ce club au côté de tant de grands joueurs qui sont des légendes » a-t-il déclaré. L’Arabie Saoudite va devoir regarder ailleurs pour trouver le successeur de Cristiano Ronaldo et, à la même occasion, une tête d’affiche avant le Mondial 2034.