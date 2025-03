Benzema : Il annonce la fin !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Karim Benzema ou Joselu la saison dernière, c’est désormais Kylian Mbappé qui occupe la pointe de l’attaque du Real Madrid. Un profil bien différent de ses prédécesseurs et qui marque la fin des numéro 9 classiques chez la Casa Blanca. Selon Julien Escudé, c’est également une nouvelle arme pour les Madrilènes.

Si cela ne fonctionnait pas forcément au début, Carlo Ancelotti n’a cessé d’aligner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du Real Madrid depuis son arrivée en provenance du PSG. Pour son entraîneur, le capitaine de l’équipe de France est devenu le « meilleur avant-centre du monde, on se demandait s'il pouvait jouer à ce poste ou plutôt à gauche. C'est un grand attaquant, il est très bon dans l'axe, plus que sur l'aile, c'est un attaquant unique et il peut en tirer le meilleur parti dans l'axe », comme il le déclarait en janvier dernier en conférence de presse.

Kylian Mbappé : Le PSG annonce un accord à 55M€ !

➡️ https://t.co/5w8hv9j21O pic.twitter.com/k8l2BvNeJR — le10sport (@le10sport) March 4, 2025

« Il laisse son équipe déployer son jeu et sent quand il doit déclencher »

« Ce n'était pas évident. Au départ, Kylian forçait le jeu, réclamait trop de ballons en venant dans les pieds de ses partenaires, tentait des dribbles départ arrêté », a confié Julien Escudé auprès de L'Équipe. L’ancien défenseur du FC Séville estime désormais que Kylian Mbappé « contrôle mieux ses déplacements. Il laisse son équipe déployer son jeu et sent quand il doit déclencher. Et il ne se trompe pas. »

« Avec Kylian, les longs ballons dans le dos de la défense dessinent une nouvelle arme »

Avec Karim Benzema puis Joselu, ces dernières saisons le Real Madrid évoluait avec un profil bien différent de Kylian Mbappé au poste d’avant-centre et pour Julien Escudé, cela offre une « arme » supplémentaire à la Casa Blanca : « Avant, les 9 du Real étaient Karim Benzema ou Joselu - pas vraiment des profils de profondeur. Avec Kylian, les longs ballons dans le dos de la défense dessinent une nouvelle arme. »