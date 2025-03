Mbappé : Le PSG est encore sur lui !

Amadou Diawara

Alors que son contrat a pris fin le 30 juin 2024, Kylian Mbappé n'est plus un joueur du PSG. En effet, l'international français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Si Kylian Mbappé ne fait plus partie de son effectif, Luis Enrique compte tout de même l'observer ce mardi soir. Durant sa dernière conférence de presse, le coach du PSG a avoué qu'il allait regarder le choc entre le Real et l'Atlético.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes à la fin de sa septième saison passée à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l'attaquant de 26 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Malgré tout, le PSG ne l'a pas oublié pour autant.

PSG : Mbappé a signé au Real

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a annoncé qu'il allait regarder le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Atlético. L'occasion pour le technicien du PSG de voir Kylian Mbappé à l'œuvre au Santiago Bernabeu.

«Je vais regarder Real-Atlético»

« Je suis passionné de football, donc je vais regarder les matchs de ce soir (mardi) comme Real-Atlético. La veille des matchs, je suis très tranquille à la maison. J'essaie de ne pas penser au match », a déclaré Luis Enrique, l'entraineur du PSG.