PSG - Dembélé : Le mariage qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Recruté par le PSG lors de l’été 2023, Ousmane Dembélé était fortement critiqué pour ses lacunes à la finition. Mais depuis le mois de janvier, l’international français est totalement métamorphosé. L’attaquant de 27 ans épouse son nouveau rôle dans le onze de Luis Enrique à la perfection, ce qui a changé beaucoup de choses chez les Rouge-et-Bleu.

Lors de l’été 2023, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. Le club de la capitale n’a déboursé que 50M€ pour pouvoir s’attacher les services d’Ousmane Dembélé. L’ancien du FC Barcelone a toutefois connu une adaptation plutôt délicate chez les Rouge-et-Bleu. L’international français était notamment souvent critiqué pour ses lacunes dans le dernier geste.

PSG : La promesse au Qatar vire au fiasco !

➡️ https://t.co/eBpVtQ2Yd2 pic.twitter.com/EBfU7WDpFP — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 4, 2025

Dembélé flambe avec le PSG en 2025

Mais depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé semble avoir gommé ses principaux défauts. Auteur de 18 buts depuis le mois de janvier, le champion du monde 2018 est l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Sa métamorphose viendrait d’ailleurs d’un mariage assez inattendu signé Luis Enrique.

Le coup tactique de Luis Enrique a tout changé

Comme le rapporte AS, Ousmane Dembélé a épousé son rôle de faux 9 à la perfection. Luis Enrique pensait que l’attaquant de 27 ans serait meilleur dans cette position, et il ne s’est pas trompé. Depuis, le numéro 10 du PSG est beaucoup plus concentré qu’avant et parvient à faire plus de différences après un dribble. Et ce coup tactique a tout changé pour le club de la capitale cette saison d’un point de vue offensif.