Dembélé - PSG : La menace historique !

Auteur d'une saison impressionnante, surtout depuis le début de l'année, Ousmane Dembélé s'est mué en un redoutable buteur, au point d'être désormais le leader incontesté au classement des buteurs de Ligue 1. Et alors que seul Mason Greenwood semblait en mesure de le concurrencer, une autre menace totalement inattendue a surgi en provenance de l'AS Monaco avec la recrue hivernale Mika Biereth qui pourrait bien réussir un exploit historique.

Métamorphosé depuis quelques mois, Ousmane Dembélé enchaîne les buts avec le PSG, notamment depuis le début du l'année 2025. Toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du Barça a déjà explosé son record avec 26 réalisations cette saison en 33 apparitions. En Ligue 1, il a même marqué lors des 8 dernières titularisations, ce qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 buts au total.

Dembélé menacé par Biereth au classement des buteurs ?

Un total très important, surtout pour un joueur dont les qualités de finisseur n'étaient pas évidentes jusque-là. Ousmane Dembélé possède d'ailleurs trois longueurs d'avance sur Mason Greenwood au classement, mais la menace pourrait bien venir d'ailleurs. En effet, Mika Biereth est en feu avec l'AS Monaco ! Recruté pour 10M€ cet hiver, l'attaquant danois a déjà inscrit 10 buts dont trois triplés. Et à ce rythme-là, il pourrait clairement devenir une menace pour Ousmane Dembélé.

Aucune recrue hivernale n'a terminé en tête au classement des buteurs

Ce serait d'ailleurs historique. Et pour cause, aucun joueur arrivé durant un mercato d'hiver n'a terminé meilleur buteur de Ligue 1. D'ailleurs, avec 10 réalisations au compteur, Mika Biereth est très bien parti pour exploser un premier record, à savoir celui du nombre de buts inscrit pour un attaquant recruté en janvier. Hugo Curioni détient pour le moment ce record. Lors de la saison 1973-1974, il avait rejoint le FC Nantes en janvier et inscrit 14 buts lors de la seconde partie de saison. Compte tenu de son rendement actuel, Mika Biereth est donc parfaitement en mesure d'établir un nouveau record. Avant d'aller chercher Ousmane Dembélé ?