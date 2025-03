Dembélé : C’est terminé, le PSG annonce la fin !

Pierrick Levallet

En très grande forme depuis le mois de janvier, Ousmane Dembélé a connu un début de saison plus délicat avec le PSG. L’international français était notamment au coeur de vives tensions avec Luis Enrique. Mais finalement, les deux hommes ont enterré la hache de guerre, pour le plus grand bonheur du club de la capitale.

Ousmane Dembélé est en train de bluffer son monde avec le PSG depuis le début de l’année 2025. Auteur de 18 buts depuis janvier, l’international français est en feu. L'ancien du FC Barcelone a même fait mieux que Lionel Messi, qui avait trouvé le chemin des filets à 17 reprises à cette date en 2016. Le champion du monde 2018 brille dans ce nouveau rôle de faux 9 que Luis Enrique lui a attribué. Pourtant, la relation entre les deux hommes n’a pas toujours été excellentes.

Le clash est terminé entre Dembélé et Luis Enrique

Au contraire, tout n'a pas toujours été tout rose. Ousmane Dembélé a été au coeur de vives tensions avec Luis Enrique comme le rapporte SPORT. Le point culminant a notamment été sa non-convocation contre Arsenal en Ligue des champions. Son expulsion contre le Bayern Munich n’avait pas arrangé les choses non plus. Mais au sein du PSG, on ferait savoir que tout serait rentré dans l’ordre désormais. Les querelles entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique seraient terminées. Le coach espagnol accorderait même une grande confiance à sa star de 27 ans.

L'attaque du PSG est en forme !

Ousmane Dembélé n’est d’ailleurs pas le seul à briller en attaque en ce moment. Le PSG peut également compter sur Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Désiré Doué et Gonçalo Ramos réalisent également de belles performances ces derniers temps. Luis Enrique a de quoi se frotter les mains avec son secteur offensif. Reste maintenant à voir si les attaquants parisiens feront de Liverpool leur nouvelle victime ce mercredi soir en Ligue des champions.