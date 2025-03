Un joueur «top niveau» au PSG grâce à Luis Enrique !

La rédaction

En retrait au début de la saison, et se contentant de bouts de match, Désiré Doué brille désormais sous les ordres de Luis Enrique. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives, il impressionne, notamment face à Lille. Pour Rio Mavuba, l’ancien Rennais atteint enfin le « top niveau ». Mais face à Liverpool, la concurrence pourrait le cantonner à un rôle de joker.

Pas beaucoup utilisé et peu en vue en début de saison, Désiré Doué (19 ans) affiche un tout autre visage depuis quelques mois. L’attaquant du PSG totalise 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, de quoi ravir Luis Enrique. Ces performances donnent raison à l’entraîneur parisien, qui lui a maintenu sa confiance. Et l’ancien Rennais le lui rend bien. Décisif sur 2 des 4 buts du PSG face à Lille ce samedi, Doué impressionne de nombreux observateurs.

Désiré Doué au «top niveau»

L’ancien joueur du LOSC, Rio Mavuba, s’est exprimé sur Désiré Doué dans Téléfoot, et il ne manque pas d’éloges pour qualifier le joueur du PSG : «Pour moi, ce qu’il fait depuis la reprise de janvier, c’est du top niveau. Il s’est mis au niveau du PSG. Il lui a fallu six mois pour s’adapter, il a pris le temps. Il a eu la confiance du coach, qui ne l’a pas lâché quand c’était compliqué pour lui en début de saison. Mais aujourd’hui, il mérite amplement.»

La concurrence au PSG

Attention cependant à ne pas s’emballer trop vite. Pour Rio Mavuba, la forte concurrence au sein du PSG pourrait bien reléguer Désiré Doué sur le banc face à Liverpool : « Il y a une telle concurrence avec Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola… Pour moi, Paris devra aligner trois milieux très forts pour rivaliser avec Liverpool. Malheureusement, je pense qu’il entrera en jeu plutôt qu’il ne débutera.» Reste à voir qui Luis Enrique, le coach du PSG, choisira dans son onze de départ pour démarrer en Ligue des champions.