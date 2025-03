Greenwood - OM : C’est enfin terminé ? 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur à l'OM où il se retrouve remplaçant depuis quelques matchs, Mason Greenwood va devoir rapidement redresser la barre. Et l'attaquant anglais vient de faire le point avec sa direction, et il aurait promis la fin de son calvaire à l'OM.

Interrogé début mars en conférence de presse, Roberto De Zerbi avait mis un gros coup de pression à Mason Greenwood pour sa forme du moment avec l'OM : « J’en attends plus de sa part. Il doit en faire plus, car ce qu'il fait ne nous suffit pas. S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs », indiquait le coach italien de l'OM pour recadrer Greenwood.

Un rendement décevant

Il faut dire que Mason Greenwood, même s'il reste à ce jour le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (derrière Ousmane Dembélé), peine à retrouver sa forme étincelante de début de saison avec l'OM. Mais le malaise est peut-être terminé pour l'ancien joueur de Manchester United...

Greenwood, malaise terminé ?

Comme l'a révélé L'EQUIPE dans ses colonnes, Greenwood s'est entretenu avec le staff de Roberto De Zerbi ainsi que les dirigeants de l'OM, leur indiquant qu'il allait montrer un autre visage et redevenir pleinement compétitif dans les matchs. C'est donc peut-être la fin de son calvaire.