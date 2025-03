«Les meilleurs du monde» : le PSG annonce des grosses signatures !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG défiera Liverpool en huitième de finale aller. Le club de la capitale a des chances de s’imposer, car il est dans une forme épatante en ce moment, avec notamment une victoire sur le score de quatre buts à un face au LOSC samedi soir. Mais en plus de très bien jouer, l’effectif parisien comporte certains des meilleurs joueurs du monde, comme l’a affirmé Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a fait le plein de confiance. Avant de défier Liverpool mercredi soir, le club de la capitale devait d’abord bien négocier son match de Ligue 1 contre le LOSC. C’est chose faite, puisque les Parisiens se sont imposé quatre buts à un et ont dégagé une très grosse force collective. De plus, aucun joueur de Luis Enrique n’a fini blessé, ce qui est une très bonne nouvelle à quelques jours du choc de C1.

Les meilleurs du monde sont au PSG selon Al-Khelaïfi

En plus de pouvoir s’appuyer sur un collectif très fort, certains joueurs brillent cette saison au PSG. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé ou bien de Bradley Barcola et Désiré Doué, tous buteurs contre Lille. Selon Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est exprimé pour Bild, le club de la capitale possède tout simplement les meilleurs joueurs du monde. « Nous avons le meilleur entraîneur du monde en la personne de Luis Enrique et les meilleurs joueurs du monde cette année. Ils ont en moyenne 19 ou 20 ans. »

« Nous avons les joueurs pour gagner la Ligue des champions cette année »

Le PSG ne peut plus se cacher, il devient un candidat crédible à la victoire finale en Ligue des champions. Nasser Al-Khelaïfi croit ses joueurs capables d’un tel exploit, même s’il n’en fait plus une obsession. « Nous avons les joueurs pour gagner la Ligue des champions cette année, l'année prochaine ou dans huit ans. Nous avons la base pour construire une grande équipe pour l'avenir (...) La nouvelle star du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe, et je suis très fier de la manière dont nous avons transformé la philosophie de notre club en si peu de temps. L'esprit d'équipe est ce qui compte le plus pour moi. »