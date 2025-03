Mbappé et le Real Madrid écœurés, il présente ses excuses

Alexis Brunet

Samedi, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Betis en Liga, avec un Kylian Mbappé de retour dans le groupe madrilène. Malheureusement, le Français n’aura pas permis à son équipe de s’imposer, puisque ce sont les locaux qui ont eu le dernier mot avec une victoire acquise deux buts à un. Dernier buteur de la rencontre, Isco a créé une petite polémique en célébrant son but, alors qu’il est un ancien de la Casa Blanca. Le joueur s’est par la suite excusé.

Ce dimanche, le FC Barcelone a l’occasion de prendre seul la tête de la Liga. Les Barcelonais, qui seront opposés à la Real Sociedad, peuvent profiter de la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Betis Séville (2-1). L’équipe de Carlo Ancelotti est actuellement troisième au classement, car, dans le même temps, l’Atlético de Madrid a battu l’Athletic Bilbao et pointe donc pour le moment à la première place.

Mercato : Le PSG fonce sur un crack du Real Madrid !

➡️ https://t.co/kVv9we6L5C pic.twitter.com/7k3Tps2ofV — le10sport (@le10sport) March 2, 2025

Isco homme du match

Malgré le retour de Kylian Mbappé dans le onze de départ et son association avec Vinicius et Rodrygo, le Real Madrid n’a donc pas réussi à repartir avec les trois points de Séville. Les joueurs de Manuel Pellegrini peuvent notamment remercier Isco qui a été pour beaucoup dans cette victoire. C’est d’abord lui qui est à la passe décisive pour le but de Johnny, avant de venir donner la victoire à son équipe sur un penalty à la 54ème minute.

Isco présente ses excuses au Real Madrid

Cette défaite du Real Madrid fait d’autant plus mal, car c’est un ancien de la maison qui a terrassé les Madrilènes. De 2013 à 2022, Isco a porté le maillot de la Casa Blanca, remportant au passage cinq Ligues des champions. De plus, le milieu de terrain s’est permis de célébrer son but inscrit face à son ancienne équipe et cela lui a été reproché par de nombreux supporters du Real Madrid. Le joueur du Betis a donc publié un message après la rencontre pour s’excuser de son geste. « Je m’excuse auprès des supporters du Real Madrid pour ma célébration. Je suis très reconnaissant envers le Real Madrid, il sera toujours dans mon cœur. »