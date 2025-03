Un «joueur important» à l’OM, du changement annoncé !

Alexis Brunet

Ce dimanche, l’OM affronte le FC Nantes en clôture de la 24ème journée de Ligue 1. Pour l’occasion, Roberto De Zerbi devrait aligner Pierre-Emile Højbjerg et pour le second milieu de terrain, le coach marseillais aura le choix entre Bennacer et Rongier. Si l’Algérien semble avoir une longueur d’avance, il ne faut surtout pas enterrer le Français selon un de ses anciens coéquipiers.

Une victoire pour sortir de la crise ? C’est un peu comme cela que l’on peut résumer la mission fixée aux joueurs de l’OM ce dimanche soir face au FC Nantes. Les Marseillais doivent s’imposer pour essayer d’oublier la lourde défaite lors de la dernière journée de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre (3-0), mais également la très lourde sanction infligée à Pablo Longoria (15 matches de suspension) à la suite de son coup de sang contre l’arbitrage français.

Pour affronter le FC Nantes et malgré la claque recue contre l’AJA, Roberto De Zerbi ne devrait pas changer de système et notamment privilégier un milieu de terrain à deux. Pierre-Emile Højbjerg fait figure d’indéboulonnable, mais un doute existe sur celui qui l’accompagnera. Lors des trois dernières rencontres, c’est Ismaël Bennacer qui prenait place aux côtés du Danois. Toutefois, le coach de l’OM possède également un autre joueur d’expérience, Valentin Rongier, même si l’ancien Nantais joue moins en ce moment.

« C’est un joueur qui a toujours été important à l’OM »

À l’OM depuis 2019, Valentin Rongier a presque tout connu. Souvent annoncé sur le banc en début de saison avec les différents entraîneurs, le Français a toujours réussi à finalement s’imposer, lui qui donne souvent satisfaction. Selon son ancien coéquipier à Marseille Pape Gueye, interrogé par L’Équipe, il ne faut surtout pas enterrer trop vite l’ancien Nantais. « C’est un joueur qui a toujours été important à l’OM. C’est un gros bosseur, il ne lâche jamais, même si tout n’a pas été facile pour lui. Chaque saison, il y a un nouveau coach, de nouveaux joueurs à son poste, et avant le début de chaque saison, on lui promet le banc, les médias ne le mettent plus dans l’équipe type de l’OM mais, à la fin, il joue toujours. »