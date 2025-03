L'OM se prend un gros vent à l'étranger ?

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille a bouclé le transfert d'Amine Gouiri pendant le mercato hivernal, mais se serait également penché sur le dossier Jean-Philippe Mateta dans le cadre de la prochaine session des transferts l'été prochain. Pour autant, l'état d'esprit dans lequel se trouve l'attaquant de Crystal Palace ne devrait pas le faire signer à l'OM.

A la mi-février, la presse anglaise a fait part d'un intérêt de l'OM pour un attaquant peu connu des suiveurs de la Ligue 1. Et pour cause, le natif de Sevran formé à Châteauroux et brièvement passé par l'OL ainsi que Le Havre s'est révélé à Mayence. Ses trois saisons effectuées au sein du club allemand lui ont valu un prêt à Crystal Palace précédant son transfert chez les Eagles à l'hiver 2022.

Mateta a brillé aux JO de Paris et a tapé dans l'oeil de l'OM

De par ses performances au sein du club londonien, Jean-Philippe Mateta a été sélectionné par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe masculine de football et a brillé en y inscrivant 5 buts. De quoi permettre, en plus de sa forme actuelle à Crystal Palace, d'attirer l'attention de l'Olympique de Marseille d'après CaughtOffside.

«Un top club du top 5 ou 10 européen ? Ouais»

Néanmoins, il ne faudrait pas s'attendre à ce que l'OM puisse mettre la main sur Jean-Philippe Mateta au vu des propos tenus par le buteur français de 27 ans ces derniers temps.

« Comment je vois mon avenir en club ? Franchement, je ne pense pas à l'avenir. Je suis plus dans ma bulle, de continuer à performer. Et en continuant à performer, de gros clubs vont vouloir miser sur toi. J'espère aller dans un grand club, lequel je ne sais pas. Un top club du top 5 ou 10 européen ? Ouais. Je pense y faire ma place ? Si je continue comme ça, oui ».