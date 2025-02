OM : «Il est fou», une punition surréaliste est réclamée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les propos de Pablo Longoria après la rencontre face à l'AJ Auxerre samedi soir ne passent pas auprès des arbitres français. Ces dernières, beaucoup se sont plaints publiquement des accusations de corruption dont ils font l'objet. Un collectif d'arbitres a décidé de saisir le procureur pour porter plainte pour diffamation.

Pablo Longoria est dans la tourmente. Le président de l’OM a crié à la corruption après la rencontre face à l’AJ Auxerre après l’expulsion de Derek Cornelius. Le responsable marseillais a beau avoir présenté ses excuses ce lundi, il s’expose à une lourde sanction de la part de la Commission de discipline de la LFP, réunie en urgence pour statuer. Cette sanction ne devrait pas faire retomber les tensions avec les arbitres français, secoués par de telles accusations.

Le coup de gueule des arbitres

Contactés par RMC Sport, le corps arbitral laisse éclater sa colère en off. « Il est fou de dire ça, il met une cible dans le dos de Jérémy Stinat. Exprimer cette idée devant les caméras, il sait parfaitement qu'il est filmé, je trouve ça tout simplement scandaleux » a expliqué un arbitre professionnel. Un autre assistant réclame des décisions fortes contre Longoria : « Il faut frapper fort. S'ils veulent faire les intéressants devant les caméras, ce n'est pas mon problème, mais qu'ils arrêtent, ils portent même préjudice à leur équipe et leurs joueurs, c'est de la mauvaise publicité qui ne sert à rien ».

Longoria traîné en justice

Comme indiqué par Eric Wattellier, un collectif d’arbitres a saisi le procureur pour porter plainte pour diffamation après les propos de Longoria. « On a passé un cap avec le mot de corruption, qui est très fort, très grave et très scandaleux. Nous avons tous été choqués. On s'est réunis en visio ce matin et on a décidé de saisir le procureur pour déposer une plainte pour diffamation (...) Ce type de propos ne montre pas une belle image du football et retentit sur le foot amateur. (...) C'est triste, c'est dommage et tout le monde doit en prendre conscience et se ressaisir, travailler pour le football et l'intérêt général » a-t-il expliqué.