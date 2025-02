OM - Longoria : La décision exceptionnelle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Suite à ses propos à l'encontre de l'arbitrage samedi soir après la défaite à Auxerre (0-3), Pablo Longoria a été convoqué par la Commission de discipline de la Ligue. Le président de l'OM sera auditionné mercredi prochain. Et chose exceptionnelle, sa sanction sera communiquée le soir même, ce qui est loin d'être le cas habituellement.

Samedi soir dans les travées du stade Abbé-Deschamps, Pablo Longoria a complétement vrillé. Le président de l'OM, en furie contre l'arbitrage après la défaite contre Auxerre (0-3), n'a pas hésité à parler de « corruption » au cœur d'un « championnat de merde ». Des insinuations graves qui devraient valoir à l'Espagnol une sacrée sanction.

Longoria, sanction connue dès mercredi !

Et elle devrait être connue assez rapidement. Et pour cause, Pablo Longoria est convoqué ce mercredi 26 février devant la Commission de discipline de la Ligue. Et chose exceptionnelle, le président de l'OM connaîtra sa sanction le soir même, ce qui n'est pas du tout habituelle.

Longoria fait son mea culpa

Une décisions exceptionnelle afin de régler cette histoire. La Commission de discipline de la Ligue tiendra d'ailleurs peut-être compte du mea culpa de Pablo Longoria qui a expliqué qu'il regrettait ses propos auprès de l'AFP : « Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette ».