Real Madrid : L’énorme provocation de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans sa colère samedi soir à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0), Pablo Longoria a qualifié la Ligue 1 de « championnat de merde » et laissé planer la menace de rejoindre la Super League, projet porté par le Real Madrid. Des propos qui relèvent plus de la provocation que d’un réel désir de participer à cette compétition.

Fou de rage contre l’arbitrage après la défaite de l’OM à Auxerre samedi soir (3-0), Pablo Longoria a tenu des propos polémiques, criant à la « corruption ». Le président marseillais a aussi qualifié la Ligue 1 de « championnat de merde » et a assuré que si l’occasion de rejoindre la Super League se présente, il n’hésitera pas.

L’OM a bien été contacté pour la Super League

« S'ils organisent demain une Super League, je pars en Super League, pas dans ce championnat de merde ! Qu'est-ce que vous voulez quand tout est déjà orienté. Si j'ai une proposition, je pars tout de suite ! Au moins il y a des gens qui n'ont pas un a priori sur les choses », a lancé Pablo Longoria, dans des propos rapportés par RMC Sport. Des propos pour le moins surprenants quand on sait que le président de l’OM s’est toujours fermement opposé à la création d’une Super League, un projet porté en grande partie par le Real Madrid.

L’OM réaffirme son opposition à la Super League

Dans un communiqué publié quelques heures après l’annonce de ce projet en 2021, Frank McCourt avait été ferme sur le sujet : « Nous tous, à l'Olympique de Marseille, nous opposons fermement aux propositions formulées par quelques clubs pour créer une Super League européenne. » Comme indiqué par L'Équipe, la société A22, promoteur de la Super League, continue de développer ce projet et en ce sens, de contacter plusieurs clubs européens, dont fait partie l’OM. Toutefois, au sein du club marseillais, on dément toute volonté de rejoindre cette compétition et explique que les propos de Pablo Longoria était de la provocation plus qu’une menace de quitter la Ligue 1.