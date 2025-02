OM : «Je pars», Longoria annonce la fin !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà très remonté en tribune, la colère de Pablo Longoria est montée d’un cran après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre samedi soir (3-0). Le président marseillais est même allé jusqu’à parler de corruption pour dénoncer des décisions arbitrales en défaveur de son équipe et a lancé la menace de quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Super League.

Si son équipe est totalement passée à côté de son match samedi à Auxerre (3-0), c’est une nouvelle fois l’arbitrage qui était dans le viseur de Pablo Longoria après la rencontre. Le président de l’OM était en colère après ce qu’il considère comme un penalty non sifflé sur Quentin Merlin en fin de première période et l’expulsion de Derek Cornelius à l’heure de jeu pour un geste dangereux sur Hamed Junior Traoré, bien que le défenseur marseillais touche le ballon avant de percuter le joueur auxerrois.

« J'ai quatre arbitres européens qui m'ont envoyé un message en me disant “c'est penalty” »

« C'est un scandale », a déclaré Pablo Longoria en descendant des tribunes de l’Abbé-Deschamps, dans des propos relayés par RMC Sport. Le président de l’OM est allé plus loin, affirmant : « C'est de la corruption ! », avant de crier au complot. « Tout est orienté ! Tout est orienté ! », assurant qu’il y a « penalty sur Merlin. J'ai quatre arbitres européens qui m'ont envoyé un message en me disant “c'est penalty”. Quatre arbitres européens me disent qu'il y a penalty ! »

« Je pars en Super League, pas dans ce championnat de merde ! »

Alors que plusieurs journalistes présents sur place appelaient à la prudence, Pablo Longoria a même laissé planer la menace d’un départ de l’OM de la Ligue 1 en cas de proposition de la Super League : « Ici tu ne peux plus jouer ! Qu'est-ce que tu veux faire ?! S'ils organisent demain une Super League, je pars en Super League, pas dans ce championnat de merde ! Qu'est-ce que vous voulez quand tout est déjà orienté. Si j'ai une proposition, je pars tout de suite ! Au moins il y a des gens qui n'ont pas un a priori sur les choses. »