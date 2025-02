Un nouvel Algérien à l’OM, l’annonce de Bennacer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a pris l’accent algérien. En effet, le club phocéen a bouclé les signatures d’Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, deux internationaux avec les Fennecs. Et si un troisième Algérien se cachait finalement dans le recrutement opéré par l’OM ? L’ancien du Milan AC a ironisé sur le sujet.

A Marseille, la communauté algérienne a vibré avec les récents transferts de l’OM. En effet, Ismaël Bennacer et Amine Gouiri ont rejoint le club phocéen, faisant ainsi le bonheur des fans des Fennecs. Cela fait donc deux internationaux algériens à l’OM. Et si un troisième avait également posé ses valises sur la Canebière ?

« Il va vous montrer à Marseille et après il va faire ses preuves avec l’Algérie »

Sur les réseaux sociaux de l’OM, Ismaël Bennacer s’est amusé de la signature d’un autre Algérien à Marseille : Amar Dedic. Alors que le Bosnien s’est lui aussi engagé avec le club phocéen s’est hiver, l’ancien du Milan AC a lâché : « Les gars, avec Amine (Gouiri) on a trouvé le nouvel arrière droit pour la sélection algérienne. Dedic. Il va vous montrer de quel bois il se chauffe cette saison. Il va vous montrer à Marseille et après il va faire ses preuves avec l’Algérie ».

« Il veut tout péter »

A 22 ans, Amar Dedic est donc désormais un joueur de l’OM. Et à peine arrivé sur la Canebière, le Bosnien ne manque visiblement pas d’ambition comme a pu le faire savoir son compatriote, Miralem Pjanic : « Il est plus que content d'être à Marseille. Il adore l'équipe, il aime la méthode de travail du coach, il est impressionné par le stade, les supporters. Il est vraiment en feu, sur un nuage en ce moment. Il ne me parle que de ça. Il a tout le temps envie de donner le maximum quand il voit le stade comme ça, il veut tout péter. Tout est beau, mais il est surtout là pour progresser ».