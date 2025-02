Concurrent de Benzema : L’OM fait une annonce sur Gouiri !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En l'espace de trois matchs, Amine Gouiri a montré qu'il pouvait être essentiel à l'OM. Arrivé en provenance de Rennes sans réel confiance, l'international algérien se plait dans le dispositif de Roberto de Zerbi, qui lui rend bien. En conférence de presse, le technicien italien n'a pas hésité à le comparer à un ancien joueur du Real Madrid.

Amine Gouiri est méconnaissable. En trois matchs, l’international algérien a montré ce qu’il pouvait apporter à l’OM, à savoir un danger de tous les instants sur les coups de pied arrêtés, mais aussi une menace permanente sur les défenses adverses. Et cela se répercute sur sa feuille de statistiques. Depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais, Gouiri a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives à l'OM. Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant de défier l’AJ Auxerre, Roberto de Zerbi n’a pas hésité à le comparer à Gonzalo Higuain, ancien rival de Karim Benzema au Real Madrid.

La grosse comparaison de De Zerbi

« Gouiri, je crois qu'il a toutes les qualités pour être potentiellement un des meilleurs numéros 9 du futur. Il me rappelle Higuain, dans sa façon de bouger. Il doit se spécialiser face au but » a confié le technicien italien en conférence de presse. Mais avant d’intégrer le gotha, Gouiri doit encore faire quelques progrès, notamment au niveau de la confiance.

« Il a tout pour être un des plus grands »

« Il faut travailler l'estime de soi, il n'est pas entièrement conscient de sa force et de ses qualités, j'essaie de lui donner cette estime. Il a la qualité d'un numéro 10 mais il doit avoir l'efficacité du numéro 9. Il me rappelle de grands buteurs du passé. Il a tout pour être un des plus grands avant-centres d'Europe. Il doit y croire lui en premier » a lâché De Zerbi dans des propos rapportés par Le Phocéen.