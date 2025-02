OM : Un phénomène jamais vu depuis le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Amir Murillo est aujourd'hui un joueur essentiel à Roberto De Zerbi à l'OM. Et si le Panaméen n'est pas celui qui fait le plus parler de lui à Marseille, du côté du Panama, c'est une véritable star. Un phénomène qu'on n'avait plus forcément vu depuis plusieurs années et un certain Julio César Dely Valdés, ancien joueur du PSG.

Amir Murillo ne fait pas de bruit, et pourtant... Le Panaméen est aujourd'hui l'un des chouchous de Roberto De Zerbi à l'OM. S'il n'a pas forcément le statut de star à Marseille, d'autres grands noms prenant plus sur la lumière que lui sur la Canebière, ce n'est pas le cas dans son pays natal. En effet, au Panama, Murillo est connu de tous, comme a pu l'être avant lui Julio César Dely Valdés, passé notamment par le PSG au cours de sa carrière.

« Vous pouvez imaginer l'exploit de Murillo »

Journaliste panaméen, travaillant pour le quotidien La Prensa, Humberto Cornejo s'est confié sur ce statut de star d'Amir Murillo dans son pays. Pour La Provence, il a alors expliqué sur le défenseur de l'OM : « La dernière personne à avoir réussi cela avec autant de succès était Julio César Dely Valdés dans les années 90 et au début des années 2000 en jouant en Italie (Cagliari), en France (PSG) et en Espagne (Oviedo et Malaga). Vous pouvez imaginer l'exploit de Murillo ».

« Il est un exemple à suivre pour nos futures générations »

« Il a une grande réputation, il est l'un des joueurs les plus respectés et suivis du pays. Il l'a gagné grâce à son travail, son charisme et son professionnalisme. Les gens admirent beaucoup sa carrière et il est un exemple à suivre pour nos futures générations de footballeurs. Il a réussi à réaliser le rêve de beaucoup », a-t-il ensuite précisé concernant Amir Murillo.