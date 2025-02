Mercato : L’OM prépare un transfert surprenant !

La rédaction

Après un gros mercato hivernal, l'OM ne compte pas s'arrêter là et travaille déjà sur l'avenir. Roberto De Zerbi et Medhi Benatia scruteraient de jeunes talents pour le prochain mercato, notamment Yassin Boughanem. Le milieu de terrain de 17 ans évolue au Lausanne Sport et intéresse d'autres clubs en Bundesliga.

L'OM s'est beaucoup renforcé lors de ce mercato d'hiver. Avec l'arrivée d'Amine Gouiri, Ismaël Bennacer ou encore Amar Dedić, Roberto De Zerbi dispose d’un effectif à la hauteur de ses ambitions pour la fin de cette saison. Cependant, l'entraîneur italien, avec Medhi Benatia, prépare déjà les prochaines fenêtres de transfert.

L'OM mise sur la jeunesse

L'OM miserait sur la jeunesse et ciblerait pour cela un milieu de terrain de 17 ans. D'après les informations de Top Mercato, les dirigeants olympiens voudraient faire venir Yassin Boughanem, qui évolue avec les U19 de Lausanne Sport. Le natif de Genève compte trois réalisations cette saison.

Une forte concurrence

Il y aura cependant une forte concurrence sur ce dossier. Yassin Boughanem n'est pas suivi que par l'OM et serait dans le viseur de plusieurs écuries allemandes en Bundesliga. Stuttgart serait notamment sur le jeune milieu de terrain. Reste à voir si Medhi Benatia se montrera assez convaincant pour s'attacher les services du joueur de Lausanne Sport.