Mercato : Un buteur XXL donne rendez-vous à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique du prochain mercato estival, Jonathan David serait une des priorités de l’OM. L’international canadien sera libre en juin prochain et n’a toujours pas prolongé son contrat avec le LOSC. Au moment d’évoquer son avenir, l’attaquant âgé de 25 ans a fait savoir qu’il prendra et annoncera sa décision une fois la saison terminée.

« David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent. » Comme indiqué par le journaliste Daniel Riolo, en décembre dernier, l’OM aurait essayé de s’attacher les services de Jonathan David l’été dernier. Un joueur qui serait toujours suivi par les dirigeants marseillais puisque selon La Tribune OM, l’international canadien (59 sélections, 31 buts) serait une de leurs priorités pour le prochain mercato estival.

Rabiot à l'OM : Le PSG prépare sa vengeance ?

➡️ https://t.co/x2sVYt6Tvy pic.twitter.com/w08iPvb7Q8 — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

« J'espère évoluer déjà, devenir un meilleur joueur, jouer dans les plus grands clubs du monde »

« Oui, je suis libre à la fin de la saison. Et concernant mon futur, j'espère évoluer déjà, devenir un meilleur joueur, jouer dans les plus grands clubs du monde, si j'y parviens. Mais avant tout, je veux juste prendre du plaisir, ne jamais oublier que le foot, c'est du plaisir. J'ai commencé le football parce que c'était un kif. Et même si c'est devenu un métier, il faut se rappeler que je me réveille tous les matins pour du foot, du kif », a confié Jonathan David, dans un entretien accordé à Onze Mondial.

« Quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée »

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le LOSC, en juin 2025, l’attaquant âgé de 25 ans a indiqué qu’il ferait savoir sa décision à la fin de la saison : « Tu veux des indices sur mon avenir (sourire) ? Tout le monde le saura en temps voulu, c'est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux, d'abord, bien finir ma saison. Cette fin de saison s'annonce excitante, je veux bien jouer, aider l'équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée. »