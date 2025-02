Mercato : L’OM boucle enfin ce transfert tant attendu

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM s'est copieusement renforcé lors du mercato en signant pas moins de quatre nouveaux joueurs. Le club phocéen s’est notamment offert les services d’un nouvel arrière-droit en la personne d’Amar Dedić. Un transfert qui ne s’est pas décidé seulement ces dernières semaines, car Pablo Longoria suivait le Bosnien depuis longtemps.

Pour le moment, l’OM est plutôt bien positionné en Ligue 1. Le club phocéen est deuxième du championnat, derrière le PSG. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont toutefois un peu de retard sur les Parisiens (10 points) et ils savent qu’ils vont donc devoir en faire plus pour croire jusqu’au bout au titre.

Quatre nouveaux joueurs ont débarqué à l’OM

Pour espérer taquiner le PSG jusqu’au bout, Roberto De Zerbi avait besoin de renfort. Ses dirigeants se sont donc mis à l’œuvre cet hiver et quatre nouveaux joueurs ont rejoint les rangs marseillais. L’OM a fait venir Luiz Felipe et Amar Dedić en défense, Ismaël Bennacer au milieu de terrain et Amine Gouiri en attaque.

L’OM suivait Dedić depuis longtemps

De ces quatre noms, Amar Dedić n’est pas celui le plus connu. Pourtant, le Bosnien est loin d’être un inconnu pour les dirigeants de l’OM, qui le suivaient depuis longtemps. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Miralem Pjanic, qui a été impliqué dans le transfert de son compatriote, à La Provence. « Amar avait besoin d'un nouveau défi, il avait fait son temps à Salzbourg. En plus, ça fait un bon moment que l'OM le suivait. »