Mercato : En plein cauchemar, le PSG prêt à le sauver ?

Axel Cornic

Considéré il y a encore quelques temps comme l’un des piliers du projet, Theo Hernandez est en proie au doute à l’AC Milan. Entre méforme et polémiques extra-sportives, le latéral gauche de l’équipe de France pourrait être poussé vers la sortie et plusieurs clubs seraient prêts à sauter sur l’occasion pour le recruter, notamment le Paris Saint-Germain.

Cet hiver, le PSG a frappé un très gros coup en allant chercher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli. Mais ce n’est rien par rapport à ce qui va se passer cet été, puisque plusieurs pistes XXL se dessinent déjà pour le club parisien, toujours du côté de la Serie A !

Theo Hernandez peut se relancer à Paris

Et c’est notamment le cas du côté de l’AC Milan. En pleine crise, le club lombard pourrait opérer un énorme ménage à la fin de la saison selon les informations de Mediaset, avec plusieurs stars poussées vers la sortie. C’est notamment le cas de Theo Hernandez, qui est extrêmement critiqué cette saison et encore plus depuis son expulsion en Ligue des Champions contre le Feyenoord.

Une occasion en or avec Rafael Leao ?

Il n’est pas le seul Milanais sur la sellette. Car l’autre grande star de l’équipe pourrait également faire ses valises, avec Rafael Leao. Et à aussi le PSG pourrait bien ne pas être très loin, notamment avec un certain Luis Campos qui le connait très bien depuis leur passage commun au LOSC. A noter que d’autres clubs pourraient tenter leur chance avec l’international portugais et c’est notamment le cas du FC Barcelone.