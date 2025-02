Mercato : L’OM prépare deux gros coups à 0€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM espère encore renforcer son effectif d’ici à la fermeture du marché des transferts, les dirigeants marseillais se projettent également sur la saison prochaine et le mercato estival. Dans cette optique, Marseille lorgnerait deux joueurs arrivant à la fin de leur contrat et bientôt libres, Jonathan David et Olivier Boscagli.

Après avoir officialisé l’arrivée d’Amine Gouiri (24 ans) vendredi soir, l’OM cherche encore à recruter. Comme indiqué par L'Équipe, Roberto De Zerbi aimerait pouvoir compter sur un défenseur polyvalent, ainsi qu’un milieu de terrain, mais en coulisses, Marseille pense déjà à la saison prochaine.

L’OM cible deux joueurs en fin de contrat

En ce sens, l’OM ciblerait deux joueurs sous contrat jusqu'en juin 2025 et donc d’ores et déjà libres de s’engager avec un autre club. Selon La Tribune OM, ce serait le cas d’Olivier Boscagli (27 ans), défenseur du PSV Eindhoven depuis bientôt six ans, qu’il a rejoint à l’été 2019 en provenance de l’OGC Nice.

Boscagli et David dans le viseur de l’OM

En parallèle, l’OM aurait l’ambition de s’attacher les services de Jonathan David. Âgé de 25 ans, l’international canadien (59 sélections, 31 buts) n’a toujours pas prolongé son contrat avec le LOSC. D’après La Tribune OM, ces deux joueurs seraient les priorités de l’OM dans l’optique de la saison prochaine.