Transfert à l’OM, c’est la fin de son calvaire !

La rédaction

Arrivé à l'OM pour 4 M€ en provenance de l'Ajax, Géronimo Rulli a trouvé un nouvel élan à Marseille après une période difficile aux Pays-Bas. Épanoui dans sa nouvelle équipe, le gardien argentin se dit plus à l'aise et épanoui, soulignant que sa forme actuelle découle de son bonheur personnel.

Géronimo Rulli a posé ses valises à Marseille l’été dernier. Arrivé à l’OM en provenance de l’Ajax contre 4 M€, le portier argentin est l’un des meilleurs joueurs marseillais cette saison. À la veille de son match crucial face à Lens ce samedi, Rulli et Roberto De Zerbi ont répondu aux questions des journalistes, et le gardien de l’OM est revenu sur son ancienne vie aux Pays-Bas en louant la qualité de vie à Marseille.

« Je viens d’un endroit où je n’étais pas aussi à l’aise »

Rulli affiche un niveau impressionnant depuis le début de la saison, qui lui a valu de nombreuses éloges de son coach, Roberto De Zerbi. Le gardien de l’OM explique cette forme en conférence de presse :

« Moi, je suis très heureux ici. Je le dis toujours : quand on est heureux et à l’aise quelque part, tout devient plus simple. Cela facilite les choses et permet que tout se passe bien, et c’est exactement mon cas. Je viens d’un endroit où je n’étais peut-être pas aussi à l’aise. Aujourd’hui, je me sens vraiment bien, et je pense que cette différence se voit chaque jour. »

« Ce qui compte, c’est ce qui se passe sur le terrain »

Des mots forts envers son ancienne équipe, mais le portier de l’OM regarde devant et se concentre sur le futur :

« Chacun est libre de dire et de penser ce qu’il veut. Personnellement, je sais que j’ai beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau et pour essayer de m’améliorer encore. J’ai une grande motivation personnelle, en plus de celle du groupe, mais c’est vrai que mes ambitions individuelles me poussent à m’entraîner toujours plus, à essayer d’être meilleur chaque jour. Au final, ce qui compte, c’est ce qui se passe sur le terrain, lors des matchs. »