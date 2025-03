L'OM sauvé d'une catastrophe par Ibrahimovic ?

Axel Cornic

Seulement quelques mois après sa signature et alors que son contrat va jusqu’en juin 2026, Roberto Der Zerbi est déjà annoncé proche d’un possible départ. Une tendance lancée et alimentée au fil des derniers jours par la presse italienne, persuadée que l’AC Milan souhaiterait tout miser sur l’entraîneur de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine.

Après une saison catastrophique, tout le monde s’attendait à un période de crise à Marseille. Mais les dirigeants ont signé le gros coup en attirant Roberto De Zerbi, ce qui a totalement relancé l’enthousiasme autour de l’OM. Et son impact s’est également fait voir sur le mercato, puisque plusieurs joueurs semblent avoir choisi de poser leurs valises dans le sud de la France, juste pour jouer sous ses ordres.

De Zerbi à l’AC Milan ?

Mais ce joli rêve est déjà menacé ! Voilà une dizaine de jours que la presse italienne parle d’un possible retour en Serie A de Roberto De Zerbi. Ce dernier serait en effet l’une des pistes étudiée par les dirigeants de l’AC Milan, qui en auraient déjà marre de Sérgio Conceição et qui voudraient donc changer d’entraîneur à la fin de la saison.

Ibrahimovic rêve d’Ancelotti

Mais l’OM peut souffler. D’après les informations de TMW, Zlatan Ibrahimovic aurait d’autres priorités pour remplacer Conceição et la plus grosse serait Carlo Ancelotti. Il faut dire que l’actuel coach du Real Madrid a laissé une traces indélébile à l’AC Milan et son retour pourrait bien éloigner De Zerbi et sauver les Marseillais.