90M€ : Un joueur balance sur son transfert au PSG !

Poussé vers la sortie par le PSG, Randal Kolo Muani se montre bon joueur. Dans un entretien accordé à la presse italienne, l’international français est revenu sur les difficultés rencontrées dans la capitale et reconnaît ne pas avoir supporté la pression de son transfert, estimé à environ 90M€.

Entre Randal Kolo Muani et le PSG, l’histoire n’a pas pris. Poussé vers la sortie par le club de la capitale, l’international français a profité du mercato hivernal pour rebondir du côté de la Juventus, en prêt. Un passage qui pourrait s’étirer puisque la formation turinoise voudrait déjà le conserver après ses premières semaines concluantes.

« J’ai eu des possibilités et je n’ai pas su les saisir »

En difficulté au PSG, Randal Kolo Muani reconnaît que la pression de son transfert était trop lourde à supporter. « Un Français à Paris, qui en plus a coûté 90M€, a une énorme pression et tout le monde n’est pas capable de la supporter. Je n’ai pas réussi, admet l’attaquant, interrogé par La Repubblica. J’ai eu des possibilités et je n’ai pas su les saisir. Ça fait mal au cœur, mais je le répète : c’est le football, aucun regret. »

« Pourquoi ne pas rester ? »

Alors qu’il a rapidement trouvé sa place en Italie, Randal Kolo Muani n’écarte pas la possibilité d’y prolonger son séjour : « Ma volonté est de jouer et de m’amuser. Mais si les choses continuent comme ça, pourquoi ne pas rester ? La Juventus est le club qui m’a ouvert ses portes. J’ai beaucoup parlé avec Thiago Motta avant de venir, il m’a expliqué comment il voyait les choses et comment on jouerait. C’est ce qui m’a attiré et m’a poussé à signer, je ne pensais pas que mes débuts se passeraient aussi bien ».