Mercato : L’OM boucle un renfort, la raison est dévoilée

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM a décidé de se renforcer copieusement lors du mercato. Au total, ils sont quatre à avoir rejoint le club phocéen dernièrement. C’est notamment le cas de Luiz Felipe, qui est arrivé gratuitement. Pablo Longoria a décidé de foncer sur le Brésilien à cause du départ de Lilian Brassier, mais également pour la qualité de relance de l’ancien joueur d’Al-Ittihad.

Un petit tour et puis s’en va. C’est un peu comme cela que l’on peut qualifier l’aventure marseillaise de Lilian Brassier. Le défenseur est arrivé à l’OM l’été dernier, mais il n’a jamais réussi à s’y imposer et il a même déçu. Le club phocéen a donc décidé de s’en séparer dès le mercato hivernal et le Français a donc rejoint le Stade Rennais.

Luiz Felipe est arrivé

Afin de garder un effectif toujours compétitif, l’OM se devait donc d’offrir un nouveau défenseur central à Roberto De Zerbi pour terminer la saison. Pablo Longoria a donc cherché l’heureux élu et son choix s’est porté sur Luiz Felipe. Ce dernier était libre de tout contrat après avoir résilié du côté d’Al-Ittihad et il n’a donc rien coûté au club phocéen.

Luiz Felipe a été pris pour sa qualité de relance

Face au FC Nantes dimanche dernier, Luiz Felipe a disputé ses premières minutes sous les couleurs de l’OM en remplaçant Pol Lirola en fin de match. Contre le RC Lens samedi soir, l’Italien pourrait cette fois être titulaire. Ce dernier fait partie des trois options qui s’offrent à Roberto De Zerbi pour remplacer Michael Murillo qui s’est blessé. D’après les informations de L’Équipe, la fiabilité technique à la relance de l’ancien joueur d’Al-Ittihad plaide notamment en sa faveur. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle les dirigeants marseillais ont décidé de miser sur lui lors du mercato hivernal. Reste à voir si cela convaincra donc Roberto De Zerbi de le titulariser samedi soir, lui qui a également les options Pol Lirola et Valentin Rongier sur la table.