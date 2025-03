Mohamed Salah : Un transfert au PSG impossible ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant un moment que les rumeurs fusent sur l’avenir de Mohamed Salah. Alors que l’Egyptien est en fin de contrat à Liverpool et qu’une prolongation semble encore loin, on l’annonce un peu partout. Certains l’ont ainsi envoyé du côté du PSG. Un scénario auquel Bruno Cheyrou ne croit pas, lui qui a expliqué pourquoi Salah ne devrait pas débarquer au à Paris.

Où jouera Mohamed Salah la saison prochaine ? Si l’Egyptien est aujourd’hui à Liverpool, ça pourrait changer d’ici quelques mois. En fin de contrat, il pourrait quitter libre les Reds. Et quand il s’agit d’évoquer les destinations possibles de Salah, on parle beaucoup du PSG et de l’Arabie Saoudite. Mais voilà que dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi avait démenti publiquement tout intérêt parisien pour le Pharaon.

« Je ne le vois pas à Paris »

Mohamed Salah serait donc loin de signer au PSG, ce que Bruno Cheyrou estime également de son côté. En effet, pour Le Figaro, l’ancien joueur de Liverpool a confié à propos de l’Egyptien : « Je ne le vois pas à Paris, il ne rentre pas dans le projet actuel. Le PSG a vu ce que ça pouvait donner avec des tops joueurs sur la phase descendante. Avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou "Kvara", il y a pas mal de talent sur des profils de joueurs excentrés à droite, je ne suis donc pas sûr que ce soit la priorité parisienne ».

« Le choix, ce sera Liverpool ou l'Arabie saoudite »

Bruno Cheyrou a ensuite expliqué concernant l’avenir de Mohamed Salah : « Le choix, ce sera Liverpool ou l'Arabie saoudite. Liverpool a des atouts, au vu de sa saison, sa relation avec Arne Slot, le collectif qui semble parti pour performer sur les prochaines années. D'un autre côté, les sirènes de l'Arabie saoudite, l'idée de développer la ligue et la perspective d'un contrat hors norme. L'affect et le sportif contre un projet de vie, de fin de carrière et financier ».