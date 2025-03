Nouvelle bavure, une star du PSG éjectée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG a largement dominé Liverpool ce mercredi soir, ce sont bien les Reds qui ont remporté le huitième de finale aller (0-1). Buteur en fin de rencontre, Harvey Elliott a crucifié les Parisiens au terme d’une action où on peut relever de nombreux fautifs. Parmi eux, une fois n’est pas coutume : Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG n’a pas été exempt de tout reproche. Au point de lui coûter sa place à l’avenir ?

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui le gardien numéro 1 du club de la capitale. Mais voilà que l’Italien est loin de faire l’unanimité. La raison ? Ses erreurs dans les grands rendez-vous. Celles-ci commencent à s’accumuler et voilà qu’on peut désormais en ajouter une nouvelle. En effet, ce mercredi soir, face à Liverpool, Donnarumma s’est quelque peu manqué sur la frappe de Harvey Elliott qui a crucifié le PSG. Un raté de plus pour l’ancien du Milan AC, qui perd encore des points alors que les questions sur son avenir se posent…

Une prolongation pour Donnarumma ?

Après avoir annoncé 7 signatures il y a quelques jours de cela, le PSG ne compte pas s’arrêter là. D’autres prolongations sont en préparation en coulisses. On parle ainsi beaucoup d’un nouveau contrat pour Luis Campos, mais voilà que les discussions seraient également en cours avec Gianluigi Donnarumma. L’Italien est aujourd’hui lié jusqu’en 2026. Et si sa nouvelle erreur avait un impact sur son avenir au PSG ?

« Le PSG cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine »

Déjà en concurrence avec Matvey Safonov et Arnau Tenas au PSG, Gianluigi Donnarumma aurait des raisons de s’inquiéter pour la suite de son aventure avec le club de la capitale. En effet, journaliste pour Le Parisien, Dominique Séverac a fait savoir : « Je ne sais pas si vous me demandez mon avis ou celui du club mais sachez que le PSG cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine et a ciblé Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, qui n'a jamais fait gagner (ou ne pas perdre) le PSG dans un grand match décisif ».

Alors, Gianluigi Donnarumma va-t-il se faire éjecter du PSG ?