Craquage à l'OM, De Zerbi sous pression ?

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, l’Olympique de Marseille a décidé de faire table rase pour entamer un tout nouveau cycle, avec notamment la signature de Roberto De Zerbi. Mais pour le moment l’Italien ne semble pas encore être totalement libéré, avec un contexte sportif qui le bride et conditionne nombreux de ses choix.

Ce n’est pas la meilleure période pour l’OM. Si l’équipe s’est rattrapée face au FC Nantes après la déconvenue d’Auxerre, le contexte autour du club est très lourd, surtout avec la récente suspension de Pablo Longoria. Et cela se ressentirait à tous les étages, en commençant évidemment par l’entraîneur.

« J’ai l’impression que De Zerbi est pris par le stress »

Plusieurs observateurs ont effet fait remarquer que Roberto De Zerbi s’est enfermé dans un immobilisme assez surprenant concernant son onze de départ, qui ne change quasiment plus. « J’ai l’impression que De Zerbi est pris par le stress, cette pression terrible qu’il faut aller en Ligue des Champions, stress qui s’est emparé du club depuis le début de la saison » a fait remarquer Daniel Riolo, sur RMC Sport.

« Ils ont pris des risques très importants, ils doivent aller en Ligue des Champions »

« On ne me fera pas croire que ce n'est pas lié avec ce qui s’est passé à l’OM, la colère de Longoria, ils ont pris des risques très importants, ils doivent aller en Ligue des Champions » a assuré l’une des voix les plus connues de l’After Foot. « Ça se passe bien, mais ça explique peut-être les choix tactiques figés, qui ne sont pas le vrai De Zerbi. Je pense qu’on le verra l’année prochaine, il aura deux matchs par semaine ».