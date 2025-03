PSG - Guardiola : Un transfert «stratosphérique» se prépare

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, João Neves est l’un des hommes forts du PSG. Le Portugais est arrivé l’été dernier à Paris, mais il pourrait déjà faire ses valises. En effet, Pep Guardiola voudrait le faire venir à Manchester City, mais un tel transfert pourrait atteindre une somme stratosphérique, car le milieu de terrain a déjà coûté 70M€ aux dirigeants parisiens.

Depuis quelque temps, le PSG cherche à attirer les meilleurs jeunes joueurs et plus de grandes stars internationales. Dans ce sens, l’été dernier, le club de la capitale avait notamment décidé de miser entre autres sur Désiré Doué et João Neves. Les anciens Rennais et Lisboètes ont saisi leur chance et ils sont aujourd’hui des maillons forts de l’équipe de Luis Enrique.

João Neves brille au PSG

L’été dernier, João Neves était le plus gros transfert du PSG. Luis Campos n’avait pas hésité à débourser 70M€ pour faire venir le Portugais du Benfica Lisbonne. Cela s’est avéré être un choix payant, car le milieu de terrain brille à Paris. Le joueur de 20 ans ratisse un nombre incalculable de ballons, mais il brille aussi grâce à ses passes décisives, ou bien même par ses buts, comme contre Manchester City, par exemple.

Manchester City s’intéresse à João Neves

Visiblement, lors du match contre Manchester City, João Neves a tapé dans l’oeil de Pep Guardiola. D’après les informations de Mundo Deportivo, le technicien espagnol souhaiterait le faire venir chez les Skyblues l’été prochain. Il faudrait toutefois voir si le joueur de 20 ans serait d’accord pour un tel transfert, mais s’il se concrétise, le transfert pourrait atteindre une somme stratosphérique. Affaire à suivre…