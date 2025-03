OM : Un premier transfert annoncé en direct !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a fermé ses portes il y a un peu plus d’un mois, mais à l’Olympique de Marseille on pense déjà à ce qui pourrait se passer cet été. Avec une qualification en Ligue des Champions en poche, les Marseillais pourraient décider de placer la barre un peu plus haut pour la saison prochaine, avec quelques recrues de tout premier choix.

Avec la signature de Roberto De Zerbi l’été dernier, l’OM a décidé d’entamer un tout nouveau projet très ambitieux. Et ça a commencé par le mercato, puisque l’effectif a été profondément modifié, avec quelques arrivée qui n’ont pas manqué de faire du bruit comme celles de Mason Greenwood ou encore d’Adrien Rabiot. Mais ce n’est pas fini !

Un nouvel été de feu pour l’OM ?

Cet hiver déjà, des pistes prestigieuses ont été évoquées à Marseille, avec Mehdi Benatia qui aurait notamment tenté sa chance pour Endrick du Real Madrid, ou encore Mathys Tel du Bayern Munich. Mais le nom qui a fait rêver tout le monde à l’OM est évidemment celui de Paul Pogba, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus.

« On parle d’Aymeric Laporte »

Il ne fait aucun doute que le Français redeviendra un sujet important dans quelques mois, mais l’OM semble pour le moment se concentrer sur d’autres dossiers, notamment avec un international espagnol ! « Probablement que l’équipe se renforcera. On parle d’Aymeric Laporte » a déclaré Daniel Riolo sur RMC Sport, évoquant le joueur qui évolue actuellement à Al Nassr, avec un certain Cristiano Ronaldo.