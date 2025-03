Adultère : Cristiano Ronaldo avec une autre femme, la folle rumeur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cristiano Ronaldo est au cœur d'une rumeur surprenante le liant à une peine potentielle de 99 coups de fouet en Iran pour adultère après un geste amical envers une artiste iranienne qui lui avait fait un cadeau. Cependant, cette histoire a été catégoriquement démentie par les ambassades iraniennes en France et en Espagne.

Absent du huitième de finale aller de la Ligue des champions d'Asie avec son équipe saoudienne d'Al-Nassr contre le club iranien de l'Esteghal FC, Cristiano Ronaldo se retrouve associé à une folle histoire. Depuis plusieurs jours, il est annoncé que ce forfait serait lié à une raison extra-sportive et au risque de se voir infliger une peine de 99 coups de fouet en Iran pour adultère, mais il n’en est rien.

Mercato - PSG : Une offre va partir pour le prochain Cristiano Ronaldo

➡️ https://t.co/fo9QoiJBVm pic.twitter.com/9Ogyxhbn4C — le10sport (@le10sport) March 4, 2025

Cristiano Ronaldo fouetté en Iran pour adultère ? « Complètement faux »

Comme l’a expliqué la journalistique Armêl Balogog ce jeudi dans la matinale de France Info, Cristiano Ronaldo n’est passible d’aucune sanction en Iran. « Complètement faux, ça a été démenti aussi bien par l’ambassade d’Iran en France contactée par France Info, que par l’ambassade d’Iran en Espagne sur X. En résumé, CR7 n’a pas été condamné en Iran », affirme-t-elle.

Une rumeur partie d’un message sur Internet

Pour rappel, l’histoire tient son origine d’une rencontre en 2023 entre l’ancienne star du Real Madrid et Fatameh Hamami Nasrabadi, une artiste iranienne paralysée à 85% qui lui avait offert deux portraits. Pour la remercier, Cristiano Ronaldo l’avait alors pris dans ses bras avant de l’embrasser sur le front. « Après cette scène, un internaute a dit que ces gestes pouvaient être considérés comme un adultère selon la loi iranienne, et que le crime d’adultère était passible de 99 coups de fouet en Iran, explique Armêl Balogog. Ce message a ensuite été monté en épingle et est devenu cette fausse information qui colle à la peau de Cristiano Ronaldo. »