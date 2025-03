Kylian Mbappé : La bavure sortie de nulle part !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Ethan Mbappé ne sont plus coéquipiers au PSG. Le premier est parti au Real Madrid lorsque son jeune frère a signé au LOSC où il a fêté sa première titularisation en Ligue des champions mardi à Dortmund (1-1). Une première qui a plu à son coéquipier Thomas Meunier, mais sa langue a fourché en zone mixte. Explications.

C'était le grand soir pour Ethan Mbappé. Ce mardi 4 mars 2025 restera gravé dans la mémoire du milieu offensif du LOSC qui a fêté la première titularisation de sa carrière en Ligue des champions. Et qui plus est, devant le mur jaune du Borussia Dortmund en 1/8ème de finale aller de C1 (1-1).

«Ce que j’aime bien avec Ethan, c’est que c’est quelqu’un qui est volontaire»

Coéquipier d'Ethan Mbappé, Thomas Meunier a interpellé le principal intéressé en soulignant les notes positives de cette première de son jeune partenaire au LOSC. « Ce que j’aime bien avec Ethan (Mbappé), c’est que c’est quelqu’un qui est volontaire, qui est positif, qui se donne à fond, même défensivement. Il fait toujours les retours. Et on sait que, des fois, pour les ailiers et les joueurs offensifs, ce n’est pas toujours évident. Surtout quand on est mené ».

«C’était une bonne première pour Kylian…. Euh de Ethan pardon (rires)»

Frère cadet de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé est souvent qualifié de « frère de Kylian ». Thomas Meunier, en zone mixte, a carrément confondu les deux Mbappé avant de se reprendre. « Et finalement, il a fait ce qu’il avait à faire. Il a été provoqué. Il a pris la profondeur. Il est venu jouer court. Il a essayé de donner un peu de variété dans son jeu. Pour moi, c’était une bonne première pour Kylian…. Euh de Ethan pardon (rires) ».