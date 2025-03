Messi et Neymar au PSG : Mbappé en rajoute une couche !

Pierrick Levallet

En 2021, le PSG a frappé un très grand coup sur le mercato. Le club de la capitale a signé Lionel Messi, l’associant ainsi à Neymar et Kylian Mbappé. Tout ne s’est néanmoins pas passé comme prévu pour cette attaque de feu, qui s’est séparée en 2023. L’actuel numéro 9 du Real Madrid en garde malgré tout un excellent souvenir.

Le PSG a choqué tout le monde sur le mercato lors de l’été 2021. N’ayant pas pu prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a signé libre dans la capitale. La formation parisienne était ainsi dotée d’une attaque de feu, avec la Pulga, Neymar et Kylian Mbappé. Tout n’a néanmoins pas été tout rose pour le trio, qui s’est finalement séparé en 2023 avec le départ libre de Lionel Messi à l’Inter Miami et le transfert de Neymar à Al-Hilal. Kylian Mbappé, aujourd’hui au Real Madrid, garde malgré tout un excellent souvenir de son association avec les deux autres stars.

«On a réuni des joueurs que tu réunis que à la Playstation»

« C’est quoi mon plus grand souvenir avec d’un côté Messi et de l’autre Neymar ? Je n’ai jamais banalisé où j’étais. J’ai toujours compris où j’étais, je n’ai jamais banalisé ça. Peut-être que certains l’ont fait, mais moi, on avait des joueurs d’exception. On a réuni des joueurs que tu réunis que à la Playstation. Peut-être qu’on n’a pas été gagné, on n’a pas gagné la Ligue des Champions, mais on a fait rêver » a-t-il confié dans un extrait inédit sur Clique.

«On était des rock stars»

« Aujourd’hui, il y a pas mal de gamins qui ont le PSG dans le sang, où ma génération à moi c’était soit Real Madrid ou Barça. Le PSG c’était la responsabilité des Parisiens, mais on attendait tous le Classico Messi-Ronaldo et il fallait choisir un camp. On a fait rêver des gamins, le Parc était plein. On allait à l’extérieur. On était des rock stars, on allait dans les petites villes, on remplissait les stades » a ensuite ajouté Kylian Mbappé.