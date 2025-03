PSG - Dembélé : La série Netflix que personne n'attend !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ durant l'été 2023, Ousmane Dembélé a pris une nouvelle dimension au PSG ces derniers mois. Repositionné au poste d'avant-centre, l'ancien Rennais empile les buts et s'impose comme le leader actuel du club parisien. Au sein du vestiaire aussi Ousmane Dembélé est très important par sa fraîcheur et son naturel. L'un de ses proches préconise même de lancer une série Netflix.

En 2023, le PSG réalisait un très joli coup en déboursant 50M€ pour attirer Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Après une première saison en dents-de-scie, l'ancien Rennais a clairement pris l'ascendant en s'imposant comme le grand leader du secteur offensif parisien. Depuis qu'il a été repositionné au poste d'avant-centre, Ousmane Dembélé empile les buts. Son rôle de leader sportif n'est donc plus à prouver, mais il s'impose également comme un leader dans le vestiaire par son tempérament et sa joie de vivre naturelle.

«C’est un mec qui mériterait une série Netflix»

Un état d'esprit assez rare qui vaudrait même une série Netflix comme s'en amuse un proche du numéro 10 du PSG. « C’est un mec qui mériterait une série Netflix. Il est incroyable, au sens premier du terme, fasciné par les soulèvements des peuples et les dictatures, capable de regarder des documentaires perchés, vous parler de la migration des oiseaux… », assure-t-il dans les colonnes du Parisien.

«C’est un régal à vivre et à fréquenter»

Un autre ami d'Ousmane Dembélé poursuit en s'enflammant pour l'ancien Rennais : « Ousmane est le genre de gars qui peut vous regarder et éclater de rire sans que vous compreniez pourquoi. Il est d’une fraîcheur éternelle, c’est un régal à vivre et à fréquenter. C’est surtout quelqu’un qui amène quelque chose de différent dans un vestiaire, une légèreté au sens noble du terme. Partir avec lui dans une aventure longue durée permet au temps de passer plus vite. Ousmane est un fabuleux déstressant collectif ! »