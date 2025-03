50M€ : «Pas loin de Salah», le très gros coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG va recevoir Liverpool pour le choc des huitièmes de finale allers de la Ligue des champions. Une rencontre qui sera l'occasion pour Ousmane Dembélé de confirmer son nouveau statut de grand buteur. Interrogé sur la métamorphose de l'ancien Rennais, Mohamed Sissoko estime même que Dembélé n'est pas si loin de Mohamed Salah en terme niveau.

Depuis qu'il a été repositionné dans un rôle de numéro 9, Ousmane Dembélé est en feu. L'international français, recruté pour 50M€ durant l'été 2023, a effectivement inscrit 18 buts et 13 apparitions en 2025. Des statistiques hallucinantes pour un joueur dont la finition était souvent pointée du doigt. Mohamed Sissoko est donc impressionné, au point d'estimer que le joueur du PSG n'est pas si loin de Mohamed Salah.

Sissoko s'enflamme pour Dembélé

« Il n'est pas loin de Salah aussi en ce moment. Son talent est indéniable, mais depuis un moment on le reconnaît vraiment parmi les meilleurs. Il est décisif (18 buts en 13 matches en 2025) et impactant dans le jeu. Je le mets dans cette position de numéro 9 parce qu'il est plus proche du but et je pense que c'est là où il peut être le meilleur », confie l'ancien milieu du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE.

«Salah est le meilleur joueur du monde»

Un sacré compliment puisque Mohamed Sissoko explique également que selon lui, Mohamed Salah est actuellement « le meilleur joueur du monde ». Par conséquent, Ousmane Dembélé n'est pas très loin de la référence mondiale du moment.