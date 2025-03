Qatar : Le PSG secoué par un coup de tonnerre ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère. En effet, le club de la capitale se faisait alors racheter par QSI, passant ainsi sous pavillon qatari. Une belle histoire qui pourrait cependant ne pas durer. En effet, l’avenir du Qatar à Paris a souvent fait l’objet de rumeurs et encore plus actuellement. Faut-il alors s’attendre à un coup de tonnerre chez les propriétaires du PSG ?

Cela fait un moment que l’avenir du Qatar à la tête du PSG fait l’objet de rumeurs. En effet, il avait notamment été expliqué par certains qu’après la Coupe du monde 2022, les Qataris ne seraient plus là. C’est faux. Les propriétaires du club de la capitale n’ont pas bougé, mais voilà qu’il est encore et toujours question d’un possible départ. Le désengagement du Qatar est d’actualité, notamment à la suite des récents déboires judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi en France. Entre le PSG et les Qataris, est-ce donc bientôt fini ?

Le Qatar au PSG pour longtemps encore ?

La question a été posée à Victoriano Melero, directeur général du PSG, lors d’un entretien au Figaro. Quid alors de l’avenir du Qatar à la tête du club de la capitale ? « Si je peux garantir que QSI sera encore à la tête du club d'ici 10, 15, 20 ans ? Cela fait maintenant quinze ans que nos actionnaires nous accompagnent et ont considérablement investi pour faire grandir le Club et le football en France. Néanmoins, il est difficile pour eux de comprendre pourquoi leurs actions, qui visent à renforcer l'attractivité et la compétitivité du football français, font l'objet de critiques aussi vives », a-t-il alors répondu.

« C’est complètement faux »

Partira ? Ne partira pas ? En décembre dernier, un porte-parole de QSI avait répondu aux informations de L’Equipe concernant un possible départ du PSG. Il avait alors été annoncé : « C’est complètement faux. Le même journal écrit semaine après semaine les mêmes conneries. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy, avec d'autres extensions majeures du Campus qui viennent d'être annoncées. Ils envisagent d'investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans les domaines du football, du sport et du divertissement, mais apparemment nous cherchons à vendre ».

Alors, faut-il craindre un coup de tonnerre avec le Qatar au PSG ?